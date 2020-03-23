Гончаренко рассказала, кто из фигуристов больше всего потерял от отмены чемпионата мира

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко отметила, что больше всего от отмены чемпионата мира пострадала бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Александра Трусова.

— Мне кажется, он был очень нужен Саше Трусовой, — цитируют «РИА Новости» Гончаренко. — Потому что есть какая-то недосказанность от нее в этом сезоне. Она всё готовила самый сложный вариант своей программы, и было видно, что она именно к этому турниру подходит в боевой готовности со всем своим арсеналом. И еще для Алиева Монреаль был очень важен, потому что он только набрал свою оптимальную форму, в которой мог бы удачно стартовать и «на мире».

Чемпионат мира должен был пройти в Монреале с 16 по 21 марта, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 328 275 человек. Умерших — 14 366, выздоровевших — 95 656. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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