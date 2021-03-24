Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал «СЭ» победу Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

«Очень раз за весь наш тренерский коллектив! Завтра посмотрим, что будет. Еще рано радоваться. Результат Трусовой? За всех переживаем. Если слушали бы еще советы! Все же сами себе на уме. Коллектив должен быть единым! Тогда бы и результат был точнее. Она еще молодая девчонка, свое возьмет. Будем надеяться на нее тоже», — сказал Лайшев «СЭ».

Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова лидирует после короткой программы на чемпионате мира в шведском Стокгольме, набрав 81,00 балл.

Замыкает топ-3 еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, которая тренируется под руководством Алексея Мишина. Чемпионка мира 2015 года чисто исполнила тройной аксель в своем прокате и получила за свое выступление 78,86 балла.

(Данил Алешин)