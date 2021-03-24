Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская оценила выступление спортсменок из России с короткими программами на мировом первенстве в Швеции. Анна Щербакова выиграла короткую программу, Туктамышева — 3-я, Трусова — 12-я.

«Туктамышева — молодец! Очень рада за не. Если честно, удивила Трусова. Но такие провалы бывают у каждого! Возьмите меня или олимпийских чемпионов. Я не думаю, что Трусова плохо тренируется, она всегда это делает, ей даже тренер не нужен. А то все начинают накидываться, слава Богу, что в мое время не было интернета.

Вспомните Алину Загитову, когда она после Олимпийских игр падала и падал. Вот такое случается. Очень хочется Сашу поддержать. Не надо на Плющенко все валить! Нужно забыть это все как страшный сон. Скоро произвольная, сейчас можно отыграться. Но нужно настроиться и забыть про короткую. Только не надо поливать человека", — сказал Бутырская «СЭ».

Победительница чемпионата мира-2021 определится 26 марта после произвольной программы.

(Владислав Флегонтов)