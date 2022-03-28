Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат мира

Сегодня, 10:49

«Без русских меньше напряжения». Фигуристка Пападакис рассказала об атмосфере на ЧМ

Французская фигуристка прокомментировала отсутствие россиян на ЧМ в Монпелье
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Фото AFP

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Габриэла Пападакис прокомментировала отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.

«Признаюсь, что отсутствие россиян на чемпионате мира — нечто особенное», — приводит слова Пападакис RTL. — К ним нет доверия со стороны других фигуристов из-за украинских событий и допинговых скандалов. На них косо смотрят. Без русских на турнире меньше напряжения».

26 марта Пападакис в парсе с Гийом Сизероном стали чемпионами мира. Фигуристы показали лучший результат в обеих программах и в сумме набрали 229,82, побив мировые рекорды (в ритм-танце, произвольном танце и по сумме). За произвольный прокат они получили 137,09 балла. Прежний рекорд был установлен ими на этапе «Гран-при» в Японии в апреле 2019 года (136,58 балла). В сумме французы также превзошли собственное мировое достижение, установленное на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (226,98 балла).

Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Фигурное катание
Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
21
6
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
Читайте также
Чемпионат мира по фигурному катанию без России: было плохо, но надо признать, что у нас есть серьезные конкуренты
Есть ли шанс у российского спорта выжить в изоляции? Проверяли на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американская фигуристка Кейн-Гриббл заявила, что перенесла сотрясение мозга после падения на чемпионате мира

«Свободно дышать им осталось недолго». Тарасова — о заявлении Пападакис
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости