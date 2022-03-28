Тарасова ответила на заявление Пападакис, что без русских фигуристов меньше напряжения

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова Габриэлы Пападакис. Ранее французская фигуристка заявила, что на чемпионате мира без русских меньше напряжения.

«Думаю, что свободно дышать им недолго осталось», — сказала Тарасова «СЭ».

26 марта Пападакис в парсе с Гийом Сизероном стали чемпионами мира. Фигуристы показали лучший результат в обеих программах и в сумме набрали 229,82, побив мировые рекорды (в ритм-танце, произвольном танце и по сумме). За произвольный прокат они получили 137,09 балла. Прежний рекорд был установлен ими на этапе «Гран-при» в Японии в апреле 2019 года (136,58 балла). В сумме французы также превзошли собственное мировое достижение, установленное на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (226,98 балла).

Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.