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Сегодня, 17:23

Американская фигуристка Кейн-Гриббл заявила, что перенесла сотрясение мозга после падения на чемпионате мира

Американская фигуристка обратилась к болельщикам после падения на чемпионате мира
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Эшли Кейн-Гриббл.
Фото Reuters

Американская фигуристка Эшли Кейн-Гриббл, выступающая в паре с Тимоти Ледюком, поблагодарила болельщиков за поддержку после падения на чемпионате мира в Монпелье.

Она ударилась головой об лед после падения с параллельного тройного сальхова во время произвольной программы.

«Всем привет. Хочу рассказать, как у меня дела. Спасибо за огромное количество любви и поддержки, которое обрушились на меня в последние два дня. Это было очень ценно и позволило мне не чувствовать себя в изоляции. Я в порядке. Чувствую себя сейчас потерянной и разбитой. Но я буду в порядке. Меня так поддерживают тут, во Франции, вся моя команда, люди, которые рядом со мной.

И хотя то, что со мной произошло, конечно, сильно занимает мои мысли, я стараюсь думать о хорошем. И я учусь уважать себя, я прохожу через очень сложное эмоциональное время. Я борюсь с ненавистью к самой себе, мне так стыдно. Но мне помогают справиться с этим. Поэтому всем спасибо.

У меня сотрясение, и меня захлестывают эмоции. Но мне помогают, это хорошо. Спасибо публике, вы были замечательные. Люблю вас», — написала Кейн-Гриббл в Twitter.

После короткой программы они занимали второе место. Пара не смогла закончить произвольною программу и снялась с соревнований. 

Источник: https://twitter.com/icegirlash
Фигурное катание
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