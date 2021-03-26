ЧМ по фигурному катанию: где смотреть произвольную программу Туктамышевой, Трусовой и Щербаковой

26 марта продолжается чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в шведском Стокгольме .

В пятницу женщины представят свои произвольные программы. Начало — 20:00. Сборную России представят: Анна Щербакова (время выхода на лед — 23:46), Елизавета Туктамышева (23:30) и Александра Трусова (22:11).

После первого дня соревнований лидирует Анна Щербакова — в ее активе 81,00 балл. На втором месте — японка Рика Кихира, тройку замыкает еще одна россиянка — Елизавета Туктамышева. Еще одна росийская фигуристка, Александра Трусова, после неудачной короткой программы идет лишь 12-й.

Третья разминка

13. (Россия) — 22:11

14. Ольга Микутина (Австрия)

15. Луна Хендрикс (Бельгия)

16. Маделин Скиза (Канада)

17. Хэ Ин Ли (Корея)

18. (США)

Четвертая разминка

19. (Япония)

20. Ким Йе Лим (Южная Корея)

21. Карен Чен (США)

22. Елизавета Туктамышева (Россия) — 23:30

23. (Япония)

24. Анна Щербакова (Россия) — 23:46

Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.

Следить за произвольной программой ЧМ-2021 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.

Видеотрансляция произвольной программы ЧМ-2021 по фигурному катанию