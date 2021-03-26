Чемпионат мира по фигурному катанию: соревнования 26 марта
В пятницу танцевальные дуэты представят ритм-танцы. Россию в данной дисциплине представят Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Александра Степанова — Иван Букин и Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Начало — 12.52 по московскому времени (26 марта), прямая трансляция — официальный сайт Первого канала, Первый канал. (с 16.05)
Также в пятницу произвольные программы представят женщины. Начало — в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция — на Первом канале (c 21:30). После первого дня соревнований лидирует Анна Щербакова — в ее активе 81,00 балл. На втором месте — японка Рика Кихира, тройку замыкает еще одна россиянка — Елизавета Туктамышева. Еще одна росийская фигуристка, Александра Трусова, после неудачной короткой программы идет лишь 12-й.
Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.
Следить за ЧМ-2021 можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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