Чемпионат мира по фигурному катанию: соревнования 26 марта

26 марта продолжится чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

В пятницу танцевальные дуэты представят ритм-танцы. Россию в данной дисциплине представят Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Александра Степанова — Иван Букин и Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Начало — 12.52 по московскому времени (26 марта), прямая трансляция — официальный сайт Первого канала, Первый канал. (с 16.05)

Также в пятницу произвольные программы представят женщины. Начало — в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция — на Первом канале (c 21:30). После первого дня соревнований лидирует Анна Щербакова — в ее активе 81,00 балл. На втором месте — японка Рика Кихира, тройку замыкает еще одна россиянка — Елизавета Туктамышева. Еще одна росийская фигуристка, Александра Трусова, после неудачной короткой программы идет лишь 12-й.

Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.

Следить за ЧМ-2021 можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.

Видеотрансляция ЧМ-2021 по фигурному катанию