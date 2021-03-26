Церемония награждения чемпионата мира по фигурному катанию. Видео

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали чемпионата мира. Они набрали 227,59 балла.

Серебряные медали выиграли китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун (225,71), а замкнули тройку лучших россияна Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63).

Во время церемонии награждения спортсменам самим пришлось надевать себе медали из-за протоколов пандемии Covid-19.

Напомним, победа Мишиной и Галлямова стала первой для России в парном катании с 2013 года. Тогда победу одержали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.