Российский фигурист Морозов заявил, что коронавирус не позволяет ему строить планы на будущее

Призер чемпионатов мира и Олимпийских Игр Владимир Морозов, который выступает в парном катании с Евгенией Тарасовой в интервью после проката своей произвольной программы на чемпионате мира 2021 в шведском Стокгольме прокомментировал итоги выступлений на ЧМ-2021 и рассказал о планах его пары на будущее.

«Чувствовали себя спокойно, катались почти как на тренировке, без нервов. Нет, конечно было легкое волнение, все-таки это чемпионат мира и статус проката имеет особое значение, перед судьями выступаем, которые здесь сидят. Но в целом все нормально, спокойно. Неприятно, что опять ошибка на том же элементе что и в короткой программе, снова проблема с тулупом, все остальное в рабочем состоянии. Можно и получше было выступить, но в целом неплохо. Впечатление подпортил только тулуп.

Какие дальнейшие планы? Пока планов не было, потому что у нас в этом сезоне никогда не получается идти так, как мы запланировали. Такая ситуация в мире, коронавирус, поэтому планы постоянно менялись, по плану ничего не шло. Сейчас соберемся в номере и обсудим дальнейшие планы. С Зуевой связь поддерживаем, но из-за ситуации в мире не получается тренироваться во Флориде с ней, общаемся только на удаленке", — сказал Морозов.

(Рустам Имамов)