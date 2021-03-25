Мишина и Галлямов стали чемпионами мира в соревнованиях спортивных пар
Российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.
В произвольной программе россияне набрали 151,80 балла, что в сумме составило 227,59 балла. Вторыми стали китайцы Вэйндзынь Сунь/Хань Цун (225,71), третьими еще одни россияне — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63). Евгения Тарасов и Владимир Морозов в итоге стали четвертыми — 212,76.
Фигурное катание
Стокгольм (Швеция)
Чемпионат мира
Пары
Произвольная программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 151,80
2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 148,09
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 141,30
4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 137,47
5. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 131,84
6. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 129,86
Итог
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 227,59
2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 225,71
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 217,63
4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 212,76
5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 201,18
6. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 195,29
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