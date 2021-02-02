Чемпионат мира по фигурному катанию могут провести без зрителей

Чемпионат мира по фигурному катанию может пройти без зрителей. Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает такой вариант проведения турнира из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом.

Турнир состоится с 22 по 28 марта в Стокгольме. ISU решил не переносить сроки проведения.

«ISU намерен провести чемпионат мира без зрителей. Сейчас рассматривается этот вариант», — сообщил источник ТАСС.

В прошлом году чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за пандемии коронавируса.