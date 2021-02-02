ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Чемпионат мира по фигурному катанию могут провести без зрителей

15:34
Чемпионат мира по фигурному катанию могут провести без зрителей. Фото AFP
Чемпионат мира по фигурному катанию могут провести без зрителей. Фото AFP

Чемпионат мира по фигурному катанию может пройти без зрителей. Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает такой вариант проведения турнира из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом.

Турнир состоится с 22 по 28 марта в Стокгольме. ISU решил не переносить сроки проведения.

«ISU намерен провести чемпионат мира без зрителей. Сейчас рассматривается этот вариант», — сообщил источник ТАСС.

В прошлом году чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10604237

Чемпионат мира по фигурному катанию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир