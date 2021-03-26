Авербух в восторге от выступления Синициной и Кацалапова в ритм-танце на чемпионате мира

Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Браво. Эталонное исполнение танца. Я в восторге. Здесь было все: история, ощущение, что они правда гуляют под дождем, техника филигранная, все близко друг к другу. Фантастически исполнили танец. Казалось, заволновались после проката американцев, но выстояли.

Я считаю, что их выступление заслуживает только первого места. Не подвели Вика с Никитой. Исполнили как настоящие чемпионы», - сказал в эфире «Первого канала» Авербух.

Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов набрала 88,15 балла и занимает первое место по итогам ритм-танца.