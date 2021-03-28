Американский фигурист Чен — Трусовой: «Королева, научи меня»
14:12
Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram опубликовала видео, на котором показано, как она и фигурист Нэйтан Чен исполняют четверной лутц.
Под роликом Чен написал: «Королева, научи меня».
16-летняя фигуристка на чемпионате мира завоевала бронзовую награду. Чен стал чемпионом мира в третий раз.
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