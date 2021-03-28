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Американский фигурист Чен — Трусовой: «Королева, научи меня»

14:12
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram опубликовала видео, на котором показано, как она и фигурист Нэйтан Чен исполняют четверной лутц.

Под роликом Чен написал: «Королева, научи меня».

16-летняя фигуристка на чемпионате мира завоевала бронзовую награду. Чен стал чемпионом мира в третий раз.

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