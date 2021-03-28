Коляда назвал пятое место на чемпионате мира хорошим результатом

Российский фигурист Михаил Коляда высказал мнение, что пятое место на чемпионате мира — хороший результат для него.

«Задачу-минимум я выполнил, не все получилось идеально, есть стимул работать дальше. После того, как я пропустил сезон, вернуться и занять пятое место — это хороший результат», — цитирует ТАСС Коляду.

На вопрос, можно ли сделать на олимпийский сезон программу лучше, чем его нынешняя произвольная программа по фильму «Белый ворон» о танцовщике Рудольфе Нурееве, Коляда ответил: «Посмотрим, что скажет тренер. Но переплюнуть такую программу будет очень непросто».

«Что касается пяти четверных Натана Чена, то это было ожидаемо. Если посмотреть статистику выступлений Натана, то все хорошо. Мой набор на следующий цикл — вопрос к моему тренеру».