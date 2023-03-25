Американцы Чок и Бэйтс стали чемпионами мира в танцах на льду
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали чемпионами мира в танцах на льду.
Спортсмены набрали 226,01 балла по итогам ритм-танца и произвольного танца на мировом первенстве, которое проходит в Сайтаме (Япония). Чок и Бэйтс впервые в карьере выиграли золото на чемпионате мира, до этого их лучшим результатом было серебро в сезоне-2014/15.
Второе место на ЧМ в Сайтаме заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (219,85 балла по сумме двух программ), на третьей строчке — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,88).
Чемпионат мира по фигурному катанию-2023
Сайтама, Япония
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 226,01
2. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 219,85
3. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 217,88
4. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 214,73
5. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 214,04
6. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 201,44
7. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичус (Литва) — 199,20
8. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 196,39
9. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 193,54
10. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 190,10
11. Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси (Япония) — 188,87
12. Евгения Лопарова — Жоффре Бриссо (Франция) — 183,61
13. Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия) — 181,22
14. Луасиа Демужо — Те Ле Мерсье (Франция) — 176,85
15. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия) — 170,03
16. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 169,47
17. Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль) — 163,01
18. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия) — 162,97
19. Мария Голубцова — Кирилл Белобров (Украина) — 162,38
20. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия) — 157,51
Произвольный танец
1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 134,07
2. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 131,64
3. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 130,54
4. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 128,45
5. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 128,17
6. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 122,70
7. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичус (Литва) — 120,50
8. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 119,83
9. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 116,57
10. Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси (Япония) — 115,95
11. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 114,86
12. Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия) — 111,79
13. Евгения Лопарова — Жоффре Бриссо (Франция) — 110,81
14. Луасиа Демужо — Те Ле Мерсье (Франция) — 106,97
15. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 104,67
16. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия) — 102,08
17. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия) — 98,95
18. Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль) — 98,87
19. Мария Голубцова — Кирилл Белобров (Украина) — 98,44
20. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия) — 93,63