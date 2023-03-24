Женщины не исполнили ни одного чистого ультра-си на ЧМ-2023 по фигурному катанию

На женских соревнованиях на ЧМ-2023 по фигурному катанию не было идеально выполнено ни одного прыжка ультра-си.

Японка Ринка Ватанабе и Эмбер Гленн пытались вставить сложные прыжки в программу.

Ватанабе заходила на тройной аксель в короткой и произвольной программах, но оба раза упала, Гленн в произвольной на этом же прыжке допустила степ-аут и недокрут.

Победительницей ЧМ-2023 стала японская фигуристка Каори Сакамото. По итогам двух программ фигуристка набрала 224,61 балла.