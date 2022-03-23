Американцы Алекса и Брендон Книрим выиграли короткую программу пар на чемпионате мира

Американские фигуристы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье. Они набрали 76,88 баллов за свое выступление.

На втором месте также пара из США — Эшли Кейн/Тимоти Ледук (75,85). Тройку замыкает японский дуэт Рику Миура/Рюити Кихара (71,58).

Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

Монпелье (Франция)

Чемпионат мира

Пары

Короткая программа

1. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 76,88

2. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 75,85

3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 71,58

4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 67,36

5. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 66,54

6. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 66,29

7. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 60,79

8. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) — 60,28

9. Камиль Ковалев/Павел Ковалев (Франция) — 50,95

10. Зои Джонс/Кристофер Бояджи (Великобритания) — 49,67

11. Дарья Данилова/Майкл Циба (Нидерланды) — 49,52

12. Дорота Брода/Педро Бетегон Мартин (Испания) — 48,66

13. София Холиченко/Артем Даренский (Украина) — 44,95

14. Хэйли Копс/Евгений Краснопольский (Израиль) — 44,45