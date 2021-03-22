Алексей Железняков: «У Плющенко Трусова стала кататься немного женственнее»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал «СЭ» работу штаба Евгения Плющенко с Александрой Трусовой. По его мнению, хореография 16-летней фигуристки улучшилась, но объясняется это естественными причинами.

Ранее Железняков и Плющенко не раз конфликтовали в соцсетях, обсуждалась в том числе возможность их боя или дуэли.

— Вы как специалист по хореографии можете сказать — Трусова после ухода к Плющенко приобрела что-то во второй оценке? Осталась там же, отступила?

— То, что она немного женственнее стала кататься — это есть, здесь не буду спорить. Заметно. Но думаю, при работе в «Хрустальном» прогресс тоже был бы неизбежен. У нас хореографии уделяется огромное внимание. Сыграл чисто природный фактор, Саша начала превращаться в девушку. Она становится женственной по природе. У нее начинают появляться какие-то линии. Если раньше она делала некоторые жесты и движения совершенно неосознанно и это выглядело немного топорно, то сейчас она взрослеет. У нее появляется осознанная хореография. Конечно, это бросается в глаза, я вижу улучшения в этом плане. Не сильно, но есть.

(Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Алексея Железнякова читайте на сайте «СЭ»