«Щербакова и Валиева заслуживают свои оценки». Тренер группы Тутберидзе высказался о судействе подопечных

Специалист по хореографии «Хрустального» Алексей Железняков в интервью «СЭ» рассказал о своих ожиданиях от судейства чемпионата мира и прокомментировал высокие оценки фигуристок группы на российских соревнованиях.

— Нет ощущения, что наши фигуристки на чемпионате мира резко упадут в оценках с 250 — 260, которые были на домашних турнирах?

— Как происходит всегда и везде — почти во всех странах судьи, в том числе и наши, российские судьи, стараются на внутренних соревнованиях поставить немного побольше. Понятно, это повышает рейтинг спортсмена, конкурентоспособность на международной арене, делает задел на будущее. На мире судить будут строже, что можно понять. Многих засилье россиянок в женском одиночном катании и разница с остальными странами, мягко сказать, уже раздражает. И судьи будут стараться нашим спортсменкам поставить баллы поменьше. В отличие от российских арбитров.

Но я считаю вполне справедливыми те компонентные оценки, которые получают та же Щербакова или Валиева на российских стартах. Камила вообще эталон катания в ее балетных линиях, позициях. Это идеал. Аня — очень компонентная девочка, они заслуженно получают свои баллы. То, что на международных стартах будут немного занижать эту историю — я в этом уверен и не удивляюсь.

— Давайте тогда и про техническую оценку спрошу, чтобы ваша позиция прозвучала. А здесь не было аномалий в этом сезоне? Условно, лутцы многих фигуристок на чемпионате России не кажутся идеальными.

— Ох, на разных соревнованиях это по-разному происходит. Что-то судьи могут не заметить, где-то на определенные моменты закрыть глаза. Но опять же, наше внутреннее судейство более лояльное к таким вещам, чем международное. Мы можем даже взять не только Щербакову, но и всех наших топовых спортсменок — у многих какие-то косячки не замечают. На международных стартах такое не прокатывает, там уже будут прямо следить за всеми докрутами и ребрами. Тем более за нашими, понимая, что мы можем опять захапать весь пьедестал.

(Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Алексея Железнякова читайте на сайте «СЭ»