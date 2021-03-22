Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание трансляций соревнований женщин

На чемпионате мира-2021 в Стокгольме выступят три российские фигуристки.

Сборную России на ЧМ-2021 представляют Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

24-летняя Туктамышева — чемпионка России (2013), мира (2015) и Европы (2015), бронзовый призер чемпионата Европы (2013), победительница финала Гран-при (2014/15) и бронзовый призер финала Гран-при (2018/19). Тренер — Алексей Мишин.

16-летняя Трусова — серебряный (2019) и дважды бронзовый призер (2020, 2021) чемпионата России, бронзовый призер чемпионата Европы (2020) и финала Гран-при (2019/2020), двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). Тренер — Евгений Плющенко (перешла в академию «Ангелы Плющенко» с катка «Хрустальный» группы Этери Тутберидзе перед сезоном-2020/21).

16-летняя Щербакова — трехкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), серебряный призер чемпионата Европы (2020), финала Гран-при (2019/2020) и чемпионата мира среди юниоров (2019). Тренер — Этери Тутберидзе.

Короткая и произвольная программы соревнований женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме запланированы на день среды, 24 марта, и вечер пятницы, 26 марта.

Порядок выступления и номер группы в разминке будут определены за сутки до каждого из прокатов.

Награждение после соревнований пройдет в воскресенье, 28 марта. После церемонии лучшие фигуристы мира представят свои показательные номера.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание соревнований женщин и трансляции

24 марта, среда

12.00 — 18.00 Женщины. Короткая программа

26 марта, пятница

20.00 — 23.55 Женщины. Произвольная программа

(время московское)

ЧМ-2021 в России показывает Первый канал. Все трансляции доступны на сайте 1tv.ru. Ряд соревнований можно будет смотреть в прямом эфире на ТВ.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021, путеводитель турнира — что нужно знать: место проведения, календарь соревнований, расписание трансляция, составы сборной России и других участников, результаты и медальный зачет