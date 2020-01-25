ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Косторная чисто исполнила произвольную программу на тренировке ЧЕ

15:06
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Российская фигуристка Алена Косторная, лидирующая после короткой программы на чемпионате Европы, чисто исполнила прыжковую часть произвольной программы в ее тренировочном прогоне.

В числе прочего фигуристка успешно приземлила два тройных акселя: сольно и в каскаде с двойным тулупом.

Произвольную программу на турнире женщины представят сегодня 25 января, начиная с 20.30 по московскому времени. Косторная выйдет на лед 26 января в 00.16 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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