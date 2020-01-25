Косторная чисто исполнила произвольную программу на тренировке ЧЕ

Российская фигуристка Алена Косторная, лидирующая после короткой программы на чемпионате Европы, чисто исполнила прыжковую часть произвольной программы в ее тренировочном прогоне.

В числе прочего фигуристка успешно приземлила два тройных акселя: сольно и в каскаде с двойным тулупом.

Произвольную программу на турнире женщины представят сегодня 25 января, начиная с 20.30 по московскому времени. Косторная выйдет на лед 26 января в 00.16 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)