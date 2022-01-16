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Сегодня, 20:23

Яна Егорян завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию

Анна Горшкова
Корреспондент

Российская саблистка Яна Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Тбилиси.

В полуфинале 28-летняя Егорян проиграла гречанке Теодоре Гунтуре со счетом 14:15. В другом полуфинале француженка Каролин Кероли победила итальянку Розеллу Грегорио со счетом 15:14. В финале Кероли была сильнее Гунтуры — 15:12.

Егорян является двукратной олимпийской чемпионкой. В октябре 2020 года российская спортсменка взяла паузу в карьере, в октябре 2021 года объявила о возвращении в спорт.

Яна Егорян
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