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Российская саблистка Егорян объявила о возобновлении карьеры

09:21
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян сообщила о возобновлении карьеры.

«Решение принято, я возобновляю карьеру, хочу вернуться в большой спорт и уже приступила к тренировкам. К такому решению меня побудило отличное выступление нашей сборной в Токио, а также поддержка моего тренера Дмитрия Глотова, который снова готов со мной пройти этот путь. Надеюсь, что на Олимпиаде в Париже мне удастся как минимум испытать такие же эмоции, как на Играх-2016», — приводит слова Егорян ТАСС.

27-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой Игр-2016 в личном и командном первенствах. Также в активе Егорян две золотые, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12552339

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Сергей Разин все материалы автора

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