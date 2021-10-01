Российская саблистка Егорян объявила о возобновлении карьеры

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян сообщила о возобновлении карьеры.

«Решение принято, я возобновляю карьеру, хочу вернуться в большой спорт и уже приступила к тренировкам. К такому решению меня побудило отличное выступление нашей сборной в Токио, а также поддержка моего тренера Дмитрия Глотова, который снова готов со мной пройти этот путь. Надеюсь, что на Олимпиаде в Париже мне удастся как минимум испытать такие же эмоции, как на Играх-2016», — приводит слова Егорян ТАСС.

27-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой Игр-2016 в личном и командном первенствах. Также в активе Егорян две золотые, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.