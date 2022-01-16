Женская сборная России по фехтованию на рапирах стала четвертой в командном турнире на этапе КМ

Женская сборная России по фехтованию на рапирах заняла четвертое место в командном турнире на этапе Кубка мира в польской Познани.

В поединке за третье место российская команда, в составе которой выступили Лейла Пириева, Кристина Самсонова, Александра Сундучкова и Светлана Трипапина, со счетом 42:44 уступила сборной Польши.

В финале турнира американки со счетом 45:23 победили сборную Японии.

Российские рапиристы также заняли четвертое место в командном турнире на этапе Кубка мира по фехтованию в Париже.

Мужская сборная, в составе которой выступали Искандер Ахметов, Антон Бородачев, Владислав Мыльников и Александр Сироткин, в противостоянии за третье место со счетом 31:45 уступила команде из США.

В финале турнира итальянцы со счетом 45:20 победили команду Франции.