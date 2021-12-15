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Ильгар Мамедов избран на пост президента Федерации фехтования России

13:47

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Ильгар Мамедов избран на пост президента Федерации фехтования России (ФФР) на конференции организации, сообщает ТАСС.

Мамедов, который ранее занимал должность первого вице-президента ФФР и работал главным тренером сборной России, был единственным кандидатом на выборах. Кандидатуру Мамедова поддержал Александр Михайлов, который возглавлял федерацию с 2009 года и принял решение покинуть пост.

Первым вице-президентом ФФР избран глава Федерации фехтования Нижегородской области Олег Лавричев, исполнительным директором федерации стал Игорь Кучеренко.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12789075

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Иван Торопцев все материалы автора
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