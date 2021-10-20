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Олимпийская чемпионка Егорян продолжит выступать за Московскую область

20 октября, 18:26
Яна Егорян. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Яна Егорян. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян была восстановлена в Центре спортивной подготовки Московской области после увольнения.

«Меня восстановили на работе. Было много недопониманий, но мы все решили, чему я очень рада», — цитирует Егорян ТАСС.

27-летняя Егорян также двукратная чемпионка России, двукратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы в командном первенстве.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12716403

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Александр Кравченко все материалы автора
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