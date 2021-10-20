Олимпийская чемпионка Егорян продолжит выступать за Московскую область
20 октября, 18:26
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян была восстановлена в Центре спортивной подготовки Московской области после увольнения.
«Меня восстановили на работе. Было много недопониманий, но мы все решили, чему я очень рада», — цитирует Егорян ТАСС.
27-летняя Егорян также двукратная чемпионка России, двукратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы в командном первенстве.
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