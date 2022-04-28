В ФФР отреагировали на заявление Великой: «Наверное, она понимает, что Олимпиады не будет»

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление фехтовальщицы Софьи Великой об отказе ехать на Олимпийские игры без флага и без гимна.

«Мы не знаем, когда у нас будет ближайшая Олимпиада, — сказал Мамедов «СЭ». — Все спортсмены сейчас — вольные художники. Хочет — говорит. Не хочет — не говорит. Наверное, она понимает, что Олимпиады не будет, поэтому и сказала. В июне Софье исполнится 37 лет. После Токио было такое олимпийское наслаждение, эйфория. Великая — спортсменка с большой буквы, все прекрасно это понимают. У нее огромный опыт, она уникум. Но в 39 лет ехать на Олимпиаду... Чисто физически скорость и выносливость отличаются от тех, что в 25 лет».

36-летняя Великая — двукратная олимпийская чемпионка. По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без флага и гимна до декабря 2022 года.