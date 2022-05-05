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Ушел из жизни экс-президент Федерации фехтования России Юрий Бычков

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент Федерации фехтования России Юрий Бычков умер в возрасте 82 лет, сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Ушел из жизни Юрий Михайлович Бычков, выдающийся тренер по фехтованию, бывший президент Федерации фехтования России, кавалер серебряного Олимпийского ордена МОК за заслуги перед олимпийским движением. На протяжении без малого пятидесяти лет Юрий Михайлович работал в фехтовании и возглавлял разные ее направления. Кроме этого, он был профессором и ученым в области спорта, автором более 30 научных работ по методике обучения фехтованию. Спасибо вам за все, что вы сделали для мира фехтования! Вечная память», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Бычков заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры РФ, доктор педагогических наук, профессор. Он также кавалер Серебряного Олимпийского ордена МОК за заслуги перед олимпийским движением.

Источник: https://t.me/stanislavpozdnyakov/107
Станислав Поздняков
ОКР
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