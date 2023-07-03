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Уволенный тренер шпажистов Глазунов сообщил, что пока не определился с дальнейшими планами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Глазунов, уволенный с поста старшего тренера российских шпажистов, пока не определился с дальнейшими профессиональными планами.

«Я пока не принял решение, что буду делать дальше. Ближе к началу следующего сезона буду об этом думать, — рассказал Глазунов. — С уехавшими ребятами я не общался после произошедшего. В последний раз с Бидой разговаривал еще в апреле перед чемпионатом России, подумал тогда, что он планирует заканчивать», — приводит слова Глазунова ТАСС.

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в командном турнире Бида (представляющий общество «Динамо») и серебряный призер чемпионата мира 2019 года Храпина, личным тренером которой являлся Глазунов, были включены Федерацией фехтования США в список участников национальных летних соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/18178995
фехтование
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