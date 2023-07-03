Скорневский сменит Глазунова на посту старшего тренера российских шпажистов

Василий Скорневский будет назначен на должность старшего тренера мужской команды российских шпажистов, он сменит на этом посту уволенного ранее Александра Глазунова.

«На должность старшего тренера команды шпажистов будет назначен Василий Скорневский», — приводит заявление ФФР ТАСС.

64-летний Скорневсий является заслуженным тренером России. Он был личным тренером трехкратного чемпиона Европы, серебряного призера Олимпийских игр в команде Сергея Ходоса, чемпионки мира Татьяны Гудковой, чемпиона Европы среди юниоров Дмитрия Швелидзе, победителя молодежного чемпионата Европы в команде Георгия Бруева.