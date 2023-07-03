Семь российских фехтовальщиков заявились на чемпионат мира

Семь российских фехтовальщиков заявились на чемпионат мира, сообщается на официальном сайте Международной федерации фехтования (FIE).

Для участия в женском турнире шпажисток заявки подали Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова, у мужчин в шпаге заявлены Вадим Анохин и Артем Саркисян. Также на чемпионат мира заявились саблистки Алена Лисина и Анна Смирнова и рапиристка Лейла Пириева. Также для участия в турнире заявлена белорусская шпажистка Марианна Марусенко.

Российские и белорусские фехтовальщики будут выступать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до соревнований в нейтральном статусе спортсменов из России, не выражавших публичную поддержку СВО и не связанных с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Конгресс FIE разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. В мае стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах ряд российских фехтовальщиков, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

Чемпионат мира пройдет в Милане (Италия) с 22 по 30 июля.