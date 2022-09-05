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5 сентября, 15:16

Тихонов о разводе Поздняковой с мужем, сбежавшим в США: «София — настоящая патриотка!»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал отъезд в США Константина Лоханова, четырехкратного чемпиона мира среди юниоров по сабле.

По информации СМИ, в связи с этим отъездом и нежеланием возвращаться в Россию, его супруга двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова, решила развестись с ним.

«Все правильно! Но всех, кто уехал из России, считать предателями не нужно. Сколько их там уже? Ну, что теперь делать. А София — молодец. Она настоящая патриотка. Молодец!» — сказал Тихонов «СЭ».

София Позднякова. Российская фехтовальщица Позднякова разводится с Константином Лохановым

Александр Тихонов
София Лоханова (Позднякова)
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