Российская фехтовальщица Позднякова разводится с Константином Лохановым

Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании София Позднякова разводится с российским саблистом Константином Лохановым.

Как сообщает matchtv.ru, Лоханов уже несколько месяцев находится в США и не планирует возвращаться в Россию. Он намерен попробовать заняться тренерской работой в Америке. Лоханов предлагал Поздняковой уехать вместе с ним, но София отказалась.

Отмечается, что спортсменка уговаривала мужа вернуться в Россию, но он не захотел. В итоге двукратная олимпийская чемпионка подала на развод, который может быть оформлен юридически в ближайшее время.

Лоханов и Поздняка поженились в сентябре 2020 года.

Позднякова — двукратная олимпийская чемпионка 2020 года в личном и командном первенстве, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, призер чемпионатов мира и Европы.