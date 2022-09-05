Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

5 сентября, 18:08

Фехтовальщик Лоханов после переезда в США был исключен из состава сборной России

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что саблист Константин Лоханов, уехавший в США, исключен из состава сборной России.

«Лоханов исключен из сборной, из ЦСКА, а также снят со ставки ФГБУ ЦСП сразу после отъезда в США», — цитирует ТАСС Мамедова.

Четырехкратный чемпион мира среди юниоров по фехтованию на саблях Лоханов несколько месяцев находится в Америке и не планирует возвращаться в Россию. Спортсмен намерен попробовать заняться тренерской работой в США.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании София Позднякова разводится с Лохановым. Спортсмен предлагал ей уехать вместе с ним Америку, но Позднякова отказалась.

Софья и&nbsp;Константин Лохановы. Муж уговаривал нашу лучшую фехтовальщицу бежать в США. Но она остается в России

Источник: https://tass.ru/sport/15653855
Ильгар Мамедов
4
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов о разводе Поздняковой с мужем, сбежавшим в США: «София — настоящая патриотка!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости