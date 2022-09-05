Терюшков о Поздняковой: «У нее в приоритете Россия, а не западные ценности»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал отъезд в США Константина Лоханова, четырехкратного чемпиона мира среди юниоров по сабле.

По информации СМИ, в связи с этим отъездом и нежеланием возвращаться в Россию его супруга, двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова, решила развестись с ним.

«Сложно комментировать личные отношения. Это патриотическая позиция Софии. Видимо, хорошее воспитание было заложено ее родителями, раз в приоритете у нее стоит Россия, а не западные ценности. Как я понимаю, она поддерживает своими действиями ту идеологию, о которой мы говорим последние два месяца — о спортивном суверенитете РФ. Безусловно, София показала преданность российскому спорту. Тут сложно комментировать личные отношения, но факт того, что уехал спортсмен, говорит об отсутствии должного воспитания в процессе его подготовки как будущего члена сборной и что тренеры не уделяли внимания патриотическому воспитанию, гражданской идентичности, как это записано в нашей концепции детско-юношеского спорта», — сказал Терюшков «СЭ».