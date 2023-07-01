Тренер сборной России по шпаге будет уволен после отъезда фехтовальщиков в США

Федерация фехтования России (ФФР) приняла решение освободить Александра Глазунова от должности старшего тренера сборной России по шпаге, информирует ТАСС.

Как заявили в ФФР, тренер будет уволен из-за участия действующего офицера Росгвардии Сергея Биды и действующего военнослужащего Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия с российской стороны. Соответствующие документы уже направлены в Центр спортивной подготовки.

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в командном турнире Бида (представляющий общество «Динамо»), и серебряный призер чемпионата мира 2019 года Храпина, личным тренером которой являлся Глазунов, были включены Федерацией фехтования США в список участников национальных летних соревнований.