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Шпажистка Андрюшина вернулась к тренировкам после дисквалификации за нарушение режима

14:49
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Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сообщил, что Татьяна Андрюшина вернулась к тренировкам после дисквалификации за нарушение режима при подготовке к Олимпийским играм в Токио.

«Дисквалификация закончилась, с начала сентября она находится на сборах.

В советское время была поговорка: «фонарь горит — в комитете знают». Если она будет зажигать фонарь, значит, она будет нужна сборной. И это касается не только Андрюшиной, но и всех спортсменов", — приводит слова Мамедова ТАСС.

1 марта россиянка была дисквалифицирована за нарушение режима на один год. Национальная федерация считает, что она употребляла алкоголь на тренировочных сборах. Спортсменка не согласилась с этим решением и обратилась в арбитражный суд, который оставил дисквалификацию в силе, но сократил срок вдвое.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12465999

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Екатерина Савостина все материалы автора

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