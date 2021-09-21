Шпажистка Андрюшина вернулась к тренировкам после дисквалификации за нарушение режима

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сообщил, что Татьяна Андрюшина вернулась к тренировкам после дисквалификации за нарушение режима при подготовке к Олимпийским играм в Токио.

«Дисквалификация закончилась, с начала сентября она находится на сборах.

В советское время была поговорка: «фонарь горит — в комитете знают». Если она будет зажигать фонарь, значит, она будет нужна сборной. И это касается не только Андрюшиной, но и всех спортсменов", — приводит слова Мамедова ТАСС.

1 марта россиянка была дисквалифицирована за нарушение режима на один год. Национальная федерация считает, что она употребляла алкоголь на тренировочных сборах. Спортсменка не согласилась с этим решением и обратилась в арбитражный суд, который оставил дисквалификацию в силе, но сократил срок вдвое.