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Станислав Поздняков переизбран на пост президента Европейской конфедерации фехтования

14:31
Станислав Поздняков. Фото Наталья Пахаленко, ОКР
Станислав Поздняков. Фото Наталья Пахаленко, ОКР
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков переизбран на пост президента Европейской конфедерации фехтования (EFC), сообщает ТАСС.

Выборы президента EFC состоялись сегодня, 11 сентября на ежегодном конгрессе конфедерации, который прошел в Сочи.

Поздняков возглавляет EFC с 2016 года. Выборы руководства организации проходят раз в четыре года и должны были состояться в сентябре 2020 года, но заседание конгресса перенесли на год из-за пандемии коронавируса. В этот период Поздняков продолжал оставаться руководителем EFC.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12361847

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Иван Торопцев все материалы автора

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