Российские шпажисты стали победителями этапа Кубка мира в Швейцарии
22:18
Россияне Сергей Бида, Георгий Бруев, Никита Глазков и Павел Сухов выиграли командные соревнования в рамках этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах в швейцарском Берне.
По ходу турнира россияне одолели команды Австрии (45:25), Аргентины (45:32), Дании (45:44) и Японии (45:34). В финале сборная России победила испанцев (45:44).
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