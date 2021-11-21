Российские шпажисты стали победителями этапа Кубка мира в Швейцарии

Россияне Сергей Бида, Георгий Бруев, Никита Глазков и Павел Сухов выиграли командные соревнования в рамках этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах в швейцарском Берне.

По ходу турнира россияне одолели команды Австрии (45:25), Аргентины (45:32), Дании (45:44) и Японии (45:34). В финале сборная России победила испанцев (45:44).