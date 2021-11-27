Алишер Усманов переизбран президентом Международной федерации фехтования

Представитель России Алишер Усманов переизбран путем всеобщего одобрения на четвертый срок на пост президента Международной федерации фехтования (FIE) во время выборного конгресса в Лозанне, Швейцария.

Усманов, в прошлом саблист, был впервые избран президентом в 2008 году. До этого он занимал посты президента Федерации фехтования России и Европейской конфедерации фехтования.

«Для меня большая честь быть переизбранным на пост президента FIE, получив поддержку нашей международной фехтовальной семьи, — отметил Усманов. — Фехтование как глобальный вид спорта сегодня сильнее, чем когда-либо. Наши программы поддержки во всем мире способствовали его динамичному развитию и росту его популярности как одной из основных олимпийских дисциплин».

«Олимпиада в Токио-2020 стала важной вехой и большим успехом для фехтования, — добавил Усманов. — Впервые было разыграно максимальное количество наград. Это событие ознаменовало собой огромную работу и приверженность нашему спорту со стороны международного фехтовального сообщества, а также всеобщее признание ключевой роли нашего спорта в олимпийском движении.

Я абсолютно уверен в блестящем будущем фехтования также и потому, что сегодня у нас есть тысячи юниоров и кадетов, профессиональных тренеров и опытных чемпионов, судей, сотрудников FIE и ассоциированных федераций, волонтеров, которые любят и развивают наш вид спорта. Наши общие усилия и вовлеченность — залог успеха фехтовальщиков на спортивных соревнованиях высокого уровня в будущем".

«Поздравляю моего друга Алишера Усманова с переизбранием на пост президента FIE, — прокомментировал переизбрание президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. — Алишер Усманов сыграл важную роль в развитии фехтования во всем мире, и я уверен, что под его руководством этот замечательный олимпийский вид спорта продолжит развиваться и дальше».

Алишер Усманов — всемирно известный предприниматель и филантроп, основатель холдинга USM. Родился в 1953 году в Узбекистане. В 1976 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности международное право. В 1997 году получил диплом по банковскому делу в Финансовой академии при Правительстве РФ. Имеет степень кандидата социологических наук. Усманов переизбирался на пост президента FIE в 2012 и 2016 гг.

В рамках Выборного Конгресса 2021 года делегаты избрали членов Исполнительного комитета FIE, а также различных комиссий FIE до 2024 года. Выборный Конгресс FIE должен был состояться в 2020 г., но был перенесен на 2021 г. из-за пандемии COVID-19. Международная федерация фехтования (FIE — F?d?ration Internationale d'Escrime) — всемирный руководящий орган фехтования, который является частью Олимпийского движения с 1896 года. В настоящее время FIE имеет 155 аффилированных членов, представляющих этот вид спорта на всех пяти континентах планеты. Штаб-квартира FIE находится в Лозанне, Швейцария. Миссия FIE — способствовать развитию фехтования во всем мире и обучать людей из всех слоев общества ценностям, присущим фехтованию: чистому спорту, честной игре, гендерному равенству, трудолюбию и стремлению к совершенству.