В Зал славы российского фехтования принято пятеро новых членов
Бюро исполкома Федерации фехтования России утвердило пятерых новых лауреатов, которые введены в Зал славы отечественного фехтования в 2021 году.
Из 15 представленных номинантов были выбраны пятеро. Лауреатами-2021 в виртуальном музее Зала славы, созданном для сохранения истории нашего вида спорта, стали:
— Валентина Никонова и Владимир Смирнов — олимпийские чемпионы по рапире;
— Алексей Никанчиков — пятикратный чемпион мира по шпаге;
— Владимир Житлов — заслуженный тренер СССР, воспитавший трех олимпийских чемпионок 1976 года по рапире, Валентину Никонову, Ольгу Князеву и Наилю Гилязову;
— Александр Михайлов — человек, в течении последних 12-ти лет возглавлявший Федерацию фехтования России.
Таким образом, на данный момент в Зал славы включены 33 человека.
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