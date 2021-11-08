В Зал славы российского фехтования принято пятеро новых членов

Бюро исполкома Федерации фехтования России утвердило пятерых новых лауреатов, которые введены в Зал славы отечественного фехтования в 2021 году.

Из 15 представленных номинантов были выбраны пятеро. Лауреатами-2021 в виртуальном музее Зала славы, созданном для сохранения истории нашего вида спорта, стали:

— Валентина Никонова и Владимир Смирнов — олимпийские чемпионы по рапире;

— Алексей Никанчиков — пятикратный чемпион мира по шпаге;

— Владимир Житлов — заслуженный тренер СССР, воспитавший трех олимпийских чемпионок 1976 года по рапире, Валентину Никонову, Ольгу Князеву и Наилю Гилязову;

— Александр Михайлов — человек, в течении последних 12-ти лет возглавлявший Федерацию фехтования России.

Таким образом, на данный момент в Зал славы включены 33 человека.