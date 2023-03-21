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Президент ФФР Мамедов заявил, что отсутствие украинских фехтовальщиков не станет потерей для соревнований

Мария Гусева
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов считает, что международные турниры ничего не потеряют из-за бойкота украинских спортсменов.

20 марта Президиум Федерации фехтования Украины (ФФУ) решил бойкотировать международные турниры, на которых будут выступать российские и белорусские спортсмены

«Это их выбор, если не хотят участвовать — пускай не участвуют, — цитирует РИА «Новости» Мамедова. — Их отсутствие не станет потерей для соревнований. Если другие страны также захотят пропустить важные для себя соревнования из-за политических причин — это большая глупость. Если у наших зарубежных спортсменов и федераций есть здравомыслие, то они не присоединятся к Украине».

Мамедов также отметил, что украинские теннисисты «с удовольствием будут соревноваться и не собираются ничего бойкотировать».

Ранее Федерация фехтования Германии из-за допуска российских и белорусских спортсменов отменила проведение этапа Кубка мира по рапире среди женщин. Финская федерация фехтования и пятиборья отказалась от проведения турнира в Турку по той же причине.

10 марта прошел внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE), на котором за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46. Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля этого года.

Источник: РИА
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