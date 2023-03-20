Федерация фехтования Украины будет бойкотировать турниры с участием россиян

Президиум Федерации фехтования Украины (ФФУ) решил бойкотировать международные турниры, на которых будут выступать российские и белорусские спортсмены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

В заявлении организации говорится, что украинские спортсмены не будут выходить на поединки с фехтовальщиками из России и Беларуси на соревнованиях любых уровней. Также сообщается, что принято решение «не принимать участия украинским спортсменам, тренерам и судьям в турнирах, на которые допущены россияне и белорусы».

10 марта прошел внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE), на котором за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46. Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля этого года.

16 марта Федерация фехтования Германии из-за допуска российских и белорусских спортсменов отменила проведение этапа Кубка мира по рапире среди женщин.

20 марта Финская федерация фехтования и пятиборья отказалась от проведения турнира в Турку по той же причине.