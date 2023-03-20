Финляндия отменила турнир по фехтованию из-за допуска россиян

Финская федерация фехтования и пятиборья не будет проводить турнир в Турку из-за допуска российских и белорусских спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

Турнир должен был проходить с 23 по 24 сентября. 16 марта Федерация фехтования Германии по той же причине отменила проведение этапа Кубка мира по рапире среди женщин.

В марте этого года конгресс Международной федерации фехтования разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.