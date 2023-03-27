Украинским спортсменкам не дали развернуть политический плакат на женском Кубке мира по шпагам

На Кубке мира по шпагам среди женщин Fencing World Cup в Китае произошел инцидент с украинскими спортсменками.

Украинская фехтовальщица Дарья Варфоломеева попыталась развернуть плакат антироссийского содержания в месте проведения соревнований, но служба безопасности не позволила им это сделать.

Украинки планировали продемонстрировать плакат и снять видео, однако двое секьюрити смогли забрать и свернуть изображение.

10 марта прошел внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE), на котором за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46. Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля этого года.

16 марта Федерация фехтования Германии из-за допуска российских и белорусских спортсменов отменила проведение этапа Кубка мира по рапире среди женщин.

20 марта Финская федерация фехтования и пятиборья отказалась от проведения турнира в Турку по той же причине.