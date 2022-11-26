Президент Федерации фехтования России назвал отстранение россиян самым большим кризисом в истории фехтования

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«В марте будет виртуальный внеочередной конгресс относительно нашего возвращения, он будет внеочередным, поскольку проходит раз в году, в ноябре. Предложение исполкома было поставлено таким образом, что, с одной стороны, нас по-прежнему не допустили, с другой — принято решение о специальном конгрессе. Соответствующее решение поддержали 104 делегата», — сказал Мамедов ТАСС.

На конгрессе в субботу Международная федерация фехтования (FIE) продлила отстранение российских спортсменов до марта 2023 года.

«Сегодня я выступил перед членами конгресса, обозначив, что сложившаяся ситуация — самый большой кризис, с которым столкнулась наша фехтовальная семья. Мы — спортивная семья, а не политическая, поэтому мы никогда не говорим о политике, — рассказал Мамедов. — Мы все помним посыл Томаса Баха: только спорт может помочь объединить людей. Только если спорт останется вне политики, мы сможем вместе построить сильное и светлое будущее».

1 июня в Лозанне прошли предварительные слушания, суд дал FIE и ФФР три месяца на разрешение конфликта, позже заседание было перенесено.