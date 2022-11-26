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Сегодня, 19:47

Президент Федерации фехтования России назвал отстранение россиян самым большим кризисом в истории фехтования

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«В марте будет виртуальный внеочередной конгресс относительно нашего возвращения, он будет внеочередным, поскольку проходит раз в году, в ноябре. Предложение исполкома было поставлено таким образом, что, с одной стороны, нас по-прежнему не допустили, с другой — принято решение о специальном конгрессе. Соответствующее решение поддержали 104 делегата», — сказал Мамедов ТАСС.

На конгрессе в субботу Международная федерация фехтования (FIE) продлила отстранение российских спортсменов до марта 2023 года.

«Сегодня я выступил перед членами конгресса, обозначив, что сложившаяся ситуация — самый большой кризис, с которым столкнулась наша фехтовальная семья. Мы — спортивная семья, а не политическая, поэтому мы никогда не говорим о политике, — рассказал Мамедов. — Мы все помним посыл Томаса Баха: только спорт может помочь объединить людей. Только если спорт останется вне политики, мы сможем вместе построить сильное и светлое будущее».

1 июня в Лозанне прошли предварительные слушания, суд дал FIE и ФФР три месяца на разрешение конфликта, позже заседание было перенесено.

Источник: https://tass.ru/sport/16435049
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