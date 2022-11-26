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Сегодня, 18:43

Международная федерация фехтования продлила отстранение россиян до марта 2023 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Международная федерация фехтования (FIE) продлила отстранение россиян до марта 2023 года. Об этом сообщил президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

«Сегодня конгресс FIE принял решение перенести вопрос по допуску российских и белорусских фехтовальщиков на внеочередной конгресс организации, который пройдет в марте. Квалификационный отбор на Олимпийские игры стартует в апреле», — сказал Мамедов ТАСС.

2 марта FIE временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

ФФР подала иск на это решение в гражданский суд Швейцарии. 1 июня в Лозанне прошли предварительные слушания, суд дал FIE и ФФР три месяца на разрешение конфликта, позже заседание было перенесено.

Источник: https://tass.ru/sport/16434727
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