Никитина надеется, что российские фехтовальщики смогут выступить на Олимпиаде в Париже

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Никитина рассказала о реакции на решение Международной федерации фехтования (FIE) продлить отстранение сборной России от соревнований.

«Конечно, меня расстроила эта новость. Мы готовимся к тому, чтобы показать себя на международной арене, но пока такой возможности нет. Будем надеяться, что мы еще сможем попасть на Олимпийские игры, надежда умирает последней. Я до конца года выступлю на российских соревнованиях, на «Московской сабле» и на Кубке России», — цитирует Никитину ТАСС.

26 ноября конгресс FIE продлил отстранение российских спортсменов до марта 2023 года.