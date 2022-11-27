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Сегодня, 11:51

Никитина надеется, что российские фехтовальщики смогут выступить на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Никитина рассказала о реакции на решение Международной федерации фехтования (FIE) продлить отстранение сборной России от соревнований.

«Конечно, меня расстроила эта новость. Мы готовимся к тому, чтобы показать себя на международной арене, но пока такой возможности нет. Будем надеяться, что мы еще сможем попасть на Олимпийские игры, надежда умирает последней. Я до конца года выступлю на российских соревнованиях, на «Московской сабле» и на Кубке России», — цитирует Никитину ТАСС.

26 ноября конгресс FIE продлил отстранение российских спортсменов до марта 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16436375
Ольга Никитина
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