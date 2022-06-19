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Мамедов доволен бронзой Загидуллиной на чемпионате Союзного государства России и Белоруссии

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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказал мнение о бронзовых медалях Аделины Загидуллиной на чемпионате Союзного государства России и Белоруссии.

Спортсменка заняла третье место в личных и командных соревнованиях.

«В принципе, у нас участвовали все сильнейшие и у мужчин, и у женщин. У женщин выиграла Трипапина, которая победила и на чемпионате России, Юсова заняла второе место. Олимпийская чемпионка Загидуллина заняла третье место с Периевой. Удивительно, что Загидуллина не тренируется практически весь сезон, но постоянно попадает в тройку на соревнованиях», — цитирует Мамедова ТАСС.

29-летняя Загидуллина является олимпийской чемпионкой Игр-2020 в Токио в командных соревнованиях на рапире.

Источник: https://tass.ru/sport/14968843?
Ильгар Мамедов
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